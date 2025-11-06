「90g／37g 冬のつまみ種」亀田製菓は、「90g 冬のつまみ種」（以下、「冬のつまみ種」）を全国のスーパーマーケットにて、「37g 冬のつまみ種」を全国のコンビニエンスストアで、11月17日から12月末までの期間限定で発売する。いろいろなものを少しずつ食べたい人にぴったりのミックス米菓「亀田のつまみ種」シリーズから、「冬のつまみ種」が期間限定で新登場する。寒い日に温かい飲み物と一緒に食べてもらい、ほっこりした気持