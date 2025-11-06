「ゼクシオ 14（フォーティーン） レディス」（ブルー）住友ゴムグループのダンロップスポーツマーケティングは、ブランドへの信頼性と大きな飛距離、方向安定性の高さから、レディス部門のゴルフクラブの中で圧倒的な支持を得ている「ゼクシオ」シリーズの女性向けNEWモデル「ゼクシオ 14 レディス」を12月6日から販売する。「ゼクシオ 14（フォーティーン） レディス」（ホワイト）ドライバーとアイアンに、世界初採用の新チタン