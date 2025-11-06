落語家・立川志らく（62）が6日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。11月1日にスタートした「ダウンタウン」の松本人志と浜田雅功による独自のインターネット配信サービス「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）」について言及した。志らくは、同サービスに一部で批判が上がっている件について触れると「本気で怒ってる人っていうのは、そんなにいないんだよ。野次馬的に怒ってるだけで、そういう怒りは長続きしない」とし「