囲碁の仲邑菫四段（16）が、韓国に移籍して初めての優勝を飾りました。【映像】仲邑菫四段と鄭有珍五段 対局の様子去年3月から囲碁の強豪国・韓国に移籍して活動している仲邑菫四段が「第4期ヒョリム杯未来の女帝最強戦」で優勝しました。ヒョリム杯は、2003年以降に生まれた若手の女流棋士が対象で、優勝賞金は1000万ウォン、日本円で約110万円です。持ち時間は20分で、1手ごとに20秒が追加されるフィッシャー方式で打た