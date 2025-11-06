11月5日（水）に放送した「ソレダメ！【県民が溺愛！ウマすぎローカルチェーンSP】」を、「TVer」「ネットもテレ東」で期間限定無料配信中！【動画】埼玉に他県民が殺到！神コスパ海鮮店 いくらマグロ爆盛り海鮮丼＆茨城県民が箱買いする焼きいも店≪いま食べたいのはどっち？県民溺愛グルメ!ローカルチェーン対決≫今回のソレダメは、“食欲の秋にあなたがいま食べたいのはどっち!?”県民溺愛・ローカルチェーンが大激突！群馬県