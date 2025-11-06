７日は「立冬」。暦の上では季節は冬へと移っていきますが、下高井郡野沢温泉村では、恒例の「お菜洗い」が始まっています。根本についた土を温泉のお湯で丁寧に落とす「お菜洗い」。野沢温泉村にある「秋葉の湯」を利用していたのは、野沢菜を漬けて40年、近くで民宿を営む山粼恵さんです。モルゲンロートやまざき山粼恵さん「（温泉で洗うと）やっぱりちがうね、味が違う」かつては早朝から賑わっていたという