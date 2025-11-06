◇第50回社会人野球日本選手権大会2回戦Honda熊本―鷺宮製作所（2025年11月6日京セラドーム）社会人野球日本選手権大会は6日、50回大会記念として連日実施されている「レジェンド始球式」にトヨタ自動車OBで広島の栗林良吏投手（29）が登場した。Honda熊本―鷺宮製作所の2回戦前に登場。ストライク投球を披露し「なかなかいい球が投げられた」と安堵（あんど）した。日本選手権には入社1年目だった19年に出場。マツ