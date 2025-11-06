GiRLS by PEACH JOHN（ガールズ バイ ピーチ・ジョン）が、美容系クリエイター・ももち（牛江桃子）さんとのコラボ第3弾を2025年11月12日（水）に発売！前回即完売した「もりこれももちブラセット」の新色に加え、ノンワイヤータイプ「りらこれももちノンワイヤーブラセット」が新登場。集大成となる今回のコレクションは、機能性もデザインもとことん“ももち仕様”。 即完売ブラ「もりこれももち