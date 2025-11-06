クマによる人身被害が過去最悪となる中、自衛隊の本格的な支援が始まりました。国全体でクマ対策が進む中、警察官がライフル銃を使ってクマを駆除する運用が、来週から始まります。■自衛隊、秋田県でクマの運び出し担う本格始動した自衛隊による“クマ対策支援”。2日目となる6日はさっそく、1頭のクマと対面。記者「捕獲用のおりの周りに自衛隊、猟友会、市の職員が集まっています」秋田県鹿角市の果樹園で、クマが捕獲されまし