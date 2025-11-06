自分が苦手と思っている相手だと知っていながら、あえてその人と親しくする友人のことを信用できますか？愚痴に共感してくれていたはずなのに、目の前で手のひらを返されてしまった……今回は、そのような裏切りを経験したママのお話です。第16話ツカサさんに裏切られた！【編集部コメント】ツカサさんとお義母さんの仲良く話す姿が、チヒロさんをどんどんネガティブな方向に追いやっていきます。いやいや、ツカサさんはチヒロ