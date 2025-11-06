Teleが、新曲「あいでいて」を11月12日に配信リリースする。 （参考：椎名林檎、back number、LE SSERAFIM、SUPER BEAVER、Tele、LIL LEAGUE……注目新譜6作をレビュー） 今作はシンプルなバンドサウンドを基盤に、柔らかくも美しいメロディを穏やかに歌う楽曲。また、11月11日には『ROCK KIDS 802 -OCHIKEN Goes ON!!-』（FM802）にて初オンエアが決定している。 なおTeleは、12月13日から幕張メッセ公演を