＜TOTOジャパンクラシック初日◇6日◇瀬田ゴルフコース北コース（滋賀県）◇6616ヤード・パー72＞2018年大会覇者の畑岡奈紗がスタートダッシュに成功した。9バーディ・2ボギーの「65」と大きく伸ばし、2023年の最終戦「CMEグループ・ツアー選手権」以来となる2年ぶりの首位発進。「まだ初日が終わったばかり。あす以降も戦略を立てて、いいプレーができれば」と表情は引き締めたままだが、調子を上げてきた終盤戦に手応えを感じ