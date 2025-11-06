クマの出没情報が相次いでいることをうけ、広島市の野外活動センターでは散策コースの閉鎖を決めました。 木庭行人記者「こちらの施設では、クマ対策としてこのように音が出る道具が設置されていますが、現在利用することができないということです」 安佐北区の青少年野外活動センターには、小中学生がオリエンテーリングで樹木の標識を見つけて回る散策コースが３つありますが、先月下旬から閉鎖