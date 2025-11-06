ズワイガニの漁が１１月６日解禁。冬の味覚が百貨店にも並びました。次々と水揚げされる冬の味覚、ズワイガニ。６日、兵庫県などで漁が解禁されました。漁業関係者によりますと、ことしの漁獲量は初日にしては例年よりも多いということです。初セリでは１８０万円で落札されたものも。（落札者：神戸「料理屋植むら」植村良輔さん））「いいカニだと思います！今年は『去年に比べていい』と言われているので、これが続