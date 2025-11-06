亀田気象予報士の季節の映像をお届けする「亀ちゃんのかごしま撮った！」のコーナーです。 先月下旬から急に寒くなって、温かい汁ものが食べたくなりますよね。そこで北薩の秋の味覚、味も濃厚な山太郎ガニ漁を撮影してきました。 こちらは、さつま町田原。川内川の支流、穴川です。カニとり名人の中囿正樹さんが、3日前に仕掛けておいたかごを引き上げると… 山太郎ガニ（モクズガニ）がたくさん入っていました。