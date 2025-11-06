【ブリュッセル＝秋山洋成】欧州連合（ＥＵ）の執行機関・欧州委員会は６日、ドイツ証券取引所と米国のナスダックがデリバティブ（金融派生商品）の上場や取引で競合しないよう協調した疑いがあるとして、ＥＵ競争法（独占禁止法）違反の疑いで調査を始めた。