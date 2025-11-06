「この人に聞く」。今回は、この秋、九電工から社名を変更したクラフティアの西谷尚浩鹿児島支店長です。新たな社名に込めた思いや、今後の戦略、方針を聞きました。 （クラフティア・鹿児島支店 西谷尚浩支店長）「本当に食べ物がおいしくて自然が豊か。お酒はもう焼酎を飲んでいる」 福岡に本社を置くクラフティアの鹿児島支店長西谷尚浩さん（57）です。福岡県出身で、これまで福岡や東京で営業職として勤務。去年の春、鹿児