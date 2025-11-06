演歌歌手の山内惠介が６日、東京・東京国際フォーラムで「山内惠介デビュー２５周年五大コンサート２０２５〜いくつもの断崖（きりぎし）を越えて〜」のファイナルを行った。２５周年という節目の年に記念曲「北の断崖」と、高校の先輩である椎名林檎が作詞作曲した「闇にご用心」をリリースし、ともにヒットさせた山内。「林檎さんに曲を書いていただくというのは、紅白に出るのと同じくらい長年の夢でした。２５周年にふ