女子プロレス「スターダム」の水森由菜（３６）が、?太陽神?Ｓａｒｅｅｅに宣戦布告だ。水森は７日の東京・後楽園ホール大会で開幕するタッグリーグ「ゴッデス・オブ・スターダム」にハイスピード王者の星来芽依と出場が決定。以前から同王座に狙いを定めてきた水森は、９月に同王者に挑戦したが、惜敗を喫した。３日の大田区大会ではハイスピード王座９度目の防衛に成功した星来の前に現れ「もう言わなくてもわかってるよね。