【その他の画像・動画等を元記事で観る】TVアニメ第2期の放送終了から約4年半の時を経て、この秋、ついに公開された劇場版『ゾンビランドサガ ゆめぎんがパラダイス』。佐賀を舞台にご当地アイドルとして活躍するゾンビィたちの物語は、本作で地球を越えて宇宙にまで飛び出し、空前絶後のスケールで話題をさらっている。そんななか、リスアニ！ではフランシュシュのキャスト6名への直撃インタビューに続き、本シリーズの音楽プロデ