Skoop On SomebodyのTAKEとゴスペラーズの村上てつやによる“ジャパニーズ・セクシー・ソウル・デュオ”武田と哲也が、3rdミニアルバム『LOVE SHOT』を2026年1月28日にリリースする。 （関連：Skoop On Somebody、温かな雰囲気の恒例クリスマスライブレポクワイアをバックに壮大な歌唱も） 今作は、2021年に立ち上げたプライベートレーベル SOUL WAVEよりリリース。なお収録内