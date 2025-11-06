【その他の画像・動画等を元記事で観る】声優として数々の作品に出演し、声優ユニット・TrySail(トライセイル)としても活躍する人気女性声優・夏川椎菜の2/4発売4thアルバム「CRACK and FLAP」から、アーティストフォトが公開された。オレンジのボリュームあるチュール衣装を着た夏川が、大きなタマゴの傍らに座った印象的なビジュアルで、アルバムへの期待が高まるカットになっている。本アルバムには、すでに新たなライブアンセ