続いてはこちら、中国発祥のスープ料理「麻辣湯」です。5日発表された今年の「新語・流行語大賞」の候補にも上がっています。 東京にある専門店では連日大行列ができているという「麻辣湯」の店が先月鹿児島にオープンしました。 （記者）「鹿児島に上陸した本格麻辣湯、店内も多くのお客さんでにぎわっています。」 鹿児島市の天文館に先月オープンしたのは、大分が本店の麻辣湯専門店「福恩麻辣湯」です。