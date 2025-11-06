メ～テレ（名古屋テレビ） 車を運転すれば必ず目にする路面標示ですが、1年も経てば消えかけて危険な状態に。これまでは人の目で「チェック」していましたが、名古屋市では、それだけに頼らない取り組みを進めています。活用するのは、「AI」です。 名古屋市内の道路を走る車。 フロントガラスには、スマートフォンが取り付けられています。 ドライブレコーダーのようにも見えますが、その撮影目