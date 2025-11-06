全国への切符をかけた鹿児島県中学駅伝が指宿市で開かれました。女子は1区から激しくトップが入れ替わる好レースとなりました。 5区間12キロで競われた女子は39校が出場。各校のエースが集まる1区、序盤、先頭を引っ張ったのは、伊敷台中3年の早崎夕璃選手。集団から頭ひとつでます。 しかし、折り返しを過ぎ、徐々に後方集団が追いつくと終盤、宮之城中3年の中間望央選手がスパート。最後は後続を引き離し、