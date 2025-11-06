boylife（ボーイライフ）の2作目となるアルバム『jones』がすばらしい。今年のベストアルバム候補に挙げたいほどの傑作だ。オルタナティヴR&Bの曖昧さを、ジェイムス・ブレイクのような音響設計で丁寧に構築し、そこにハイパーポップ的な編集感覚を織り交ぜたこの作品は、歪でありながらも不思議とポップに聴こえる。2021年の『gelato』でデビューしてから4年。韓国系アメリカ人としてのアイデンティティと向き合いながら歩ん