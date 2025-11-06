仕事や学校などの休みを取りやすくする「休み方改革」を推進してもらおうと6日、県内の観光関係者が県に対し地域で独自に休日を設定することなどを要望しました。 観光関係者が県に対し要望 この「休み方改革」は柔軟に休みをとってもらうことで平日の旅行を推進するなど様々な産業の需要を底上げしようというものです。愛知県では2023年から「県民の日学校ホリデー」という制度を設けています。 11月の1