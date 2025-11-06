MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」（毎月第4週目 月曜〜木曜22:15頃〜放送）。今回の放送では、4人のメンバーの中で誰がそのジャンルの「Superhuman」なのかをKANONとRINが議論していきました。（左から）パーソナリティのKANON、RIN――ご飯を食べるのが一番早いメンバー