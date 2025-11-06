欧州株下げ渋り、独ＤＡＸ指数はプラス圏に浮上 東京時間19:36現在 英ＦＴＳＥ100 9750.17（-26.91-0.28%） 独ＤＡＸ24056.21（+6.47+0.03%） 仏ＣＡＣ40 8039.19（-35.04-0.43%） スイスＳＭＩ 12303.76（-59.77-0.49%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間19:36現在 ダウ平均先物DEC 25月限47421.00（-15.00-0.03%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 25月限6828.50