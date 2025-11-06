映像ジャーナリストの伊藤詩織さんによる初監督映画で、日本人として初めて米国アカデミー賞長編ドキュメンタリー部門にノミネートされた「ＢｌａｃｋＢｏｘＤｉａｒｉｅｓ」が１２月１２日から日本国内で公開すると６日、宣伝会社が発表した。自身が受けた性被害を題材にしたドキュメンタリー。すでに海外６０か国以上で上映されているが、許諾のない映像や音声が使用されていることを問題視され、国内の公開は未定となっ