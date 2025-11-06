ボートレース浜名湖の開設72周年記念「G1浜名湖賞」は4日目を終えた。中島孝平（45＝福井）が勝負駆けに成功した。4日目8Rはインからコンマ03のトップスタートを決めて1マークを先制。チルト3度の菅章哉が5コースから迫ってきたものの逃げ切り、予選を14位で通過した。「スタートは最初だけ様子を見てから全速で行きました。1マークを先に回ってしまえば大丈夫だと思った。準優はダッシュからしっかり展開を突きます」と意気