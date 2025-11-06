◇女子ゴルフツアーTOTOジャパンクラシック第1日（2025年11月6日滋賀県瀬田GC北C＝6616ヤード、パー72）国内唯一の米女子ゴルフツアーオフィシャルイベントで日本ツアーを兼ねる大会が開幕。岩井明愛、千怜（23＝いずれもHonda）が5アンダーの67で回り、首位に2打差の4位につけた。「日本にくると、いつもより大きな歓声があるような気がします。ナイスショットするとナイスショットと言ってもらえるし、拍手ももらえ