11月5日の夕方、南魚沼市の民家にクマが出没し、約半日にわたって屋根などに居座りました。「本当に怖くて動けなかった」。クマは屋根に移動したあと姿が見えなくなりましたが、住人が当時の恐怖を語りました。窓にくっきりと残るクマの足跡…（リポート）「こちらクマが出没した住宅です。クマはあちらの窓の外枠に上ったのち、屋根に上り、約12時間にわたって居座り続けました」南魚沼市内の住宅…5日夕方のことでした。〈