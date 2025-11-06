おかやまマラソン実行委員会事務局は11月9日（日）に開催される「おかやまマラソン」に伴う公共交通機関の運行情報を発表しました。 【写真を見る】【おかやまマラソン】9日大会当日の市内の交通規制に注意気になる天気は？雨風シミュレーションをみる 大会当日はコースや周辺道路で午前7時45分から午後3時15分（最大）の交通規制が実施されるため、路面電車や路線バスの一部で運休や迂回運行となります。 【画像