元SKE48の菅原茉椰が、アソビシステム所属となった。 （参考：NMB48首位、「チューストライク」は野球好きにも刺さる？AKB48、SKE48もトップ5入りで強さ健在） 菅原は、今年8月31日にSKE48を卒業。今後も引き続きタレントや俳優、モデルなどマルチに活動するという。 自身のInstagramでは、「素敵なご縁があり、新たな場所で再スタートします」とコメントしている。