（台北中央社）台湾高速鉄道（高鉄、新幹線）は6日、指定席券を購入している乗客が指定列車よりも1時間以上早い便に乗車する場合、乗車券の変更が必要となる規定を10日から徹底すると発表した。座席が無駄になることを防ぐとともに、他の乗客の権益を守る狙いがある。現行の旅客運送契約では、指定席券は「指定の日時、列車、区間のみ有効」としている。自動改札機では発車時刻の1時間前から入場できるようにしており、1時間以上前