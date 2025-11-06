きょう、山形県東根市の小学校で現役消防士による「火災予防教室」が開かれました。 【写真を見る】「悲しい事故が起きないように」小学校で現役消防士による火災予防教室消防士が児童に語りかけたこととは（山形） 消防士が児童に語りかけたこととは。 火災予防のＯＮＥＬＯＶＥ渡邉航生さん「もちろん消防士は助けに行く！みんなのことを。だけどどうしても間に合わないことがあるからその時はみんなが自分の命を守る、自