地域と企業がともに成長するために必要なものは何か。そんな山形の未来を考える式典がきょう、山形市で開かれました。 【写真を見る】中小企業の経営者が集結山形の未来を切り開くヒントは 中小企業の経営者５００人以上が参加する県中小企業家同友会が今年で４０周年を迎えました。 きょうは、山形市で記念式典が開かれ長年会員として山形の地域経済を支えてきた企業などに表彰状が贈られました。 また地域経済の再生や中小