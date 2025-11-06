年末が近づくと、いよいよ確定申告の時期。確定申告は税金を納めるために大切な作業ですが、税金は少しでも安く抑えたいものです。そこで、今回は知っておくと税金面で得するポイントについて、『年金生活者・定年退職者のためのかんたん確定申告 令和8年3月16日締切分』（扶桑社刊）を監修した税理士の磯浩之さんに教えてもらいました。※ この記事は『知らないと損をする！ 年金生活者・定年退職者のためのかんたん確定申告 令和