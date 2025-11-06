安倍元首相が銃撃され殺害された事件の裁判員裁判で押収された銃の再現実験の結果、弾丸はべニヤ板4枚を貫通し、鑑定した警察職員が「殺傷能力があった」と法廷で証言しました。山上徹也被告は3年前、奈良市で応援演説中だった安倍晋三元首相を手製のパイプ銃で撃ち、殺害した罪などに問われ、先週行われた初公判で「全て事実です」などと話していました。6日の裁判では、現場や自宅から押収されたパイプ銃を鑑定した警察職員への