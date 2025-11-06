７人組アイドルグループ・ＣＡＮＤＹＴＵＮＥが６日、東京スカイツリータウンで行われたクリスマスのイルミネーション点灯セレモニーに登場した。２０２４年３月に発表した「倍倍ＦＩＧＨＴ！」が今年に入って大バズり。１０月に始まった全国ツアーの新幹線移動がグリーン車になるなど変化を実感する村川緋杏（２５）は「ライブ後の移動を贅沢にさせてもらいました。みんなでシートを最大まで倒して『売れるってこういうこと