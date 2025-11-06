俳優の加藤雅也が６日、大阪市内で脳腫瘍のため２０２３年に２８歳で死去した元プロ野球・阪神の外野手、横田慎太郎さんを描いた映画「栄光のバックホーム」（２８日公開）の舞台あいさつに、Ｗ主演の松谷鷹也、鈴木京香らと登壇した。この日はスペシャルゲスとして、加藤が劇中で演じた元阪神監督の金本知憲氏も登場。壇上で並び立った加藤は「監督（金本氏）を横にして、監督をやりました、なんて、恐ろしくて言えない状態に