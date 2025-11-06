歳を重ねても、生き生きと輝いている人が増えていますよね。いくつになっても「若々しさを忘れずにいたい」と努力する女性たち。今日は、筆者の友人のエピソードをご紹介します。 いつまでも若々しくいたい……しかしデパートでがっかりな出来事が 何か理由があったのかもしれませんが、美容に関わるプロがお客さんの見た目や年齢で判断するようなことを言うのはちょっと悲しいですよね。友人たちは、その後