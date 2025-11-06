演歌歌手山内惠介（42）が6日、東京・国際フォーラムで、デビュー25周年記念の5大都市コンサートのファイナルとなる東京公演を行った。山内本人のナレーションでスタート。「25年前、歌手になりたくて17歳で福岡から上京しました。すぐにデビューはできましたが、それが本当の試練の始まり。なかなか売れずに、もうだめかもしれない、歌手をやめた方が良いのかもしれない。そう思って何度も心が折れそうになった。そんな時、再び前