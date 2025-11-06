演歌歌手山内惠介（42）が6日、東京・国際フォーラムで、デビュー25周年記念の5大都市コンサートのファイナルとなる東京公演を行った。開演前に取材に応じた。一問一答は次の通り。◇◇◇−いよいよファイナル公演です25周年記念リサイタルっていうと本当に四半世紀の時の流れを感じます。大きな地震があったりコロナ禍があったり…。そういうことも乗り越えながら、ソーシャル（ディスタンス）を取らずにこの