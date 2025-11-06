東映は6日、テレビ朝日系特撮番組「仮面ライダーゼッツ」（日曜午前9時半）の撮影中に、出演するスーツアクターの鍜治洸太朗さんが負傷する事故があったと発表した。リハーサル中、高さ2メートルから落下、負傷したという。頭蓋骨骨折などと診断、入院加療を行っているとしている。発表全文は以下の通り。2025年11月6日午前8時頃、当社が製作しております特撮番組「仮面ライダーゼッツ」のアクションシーンの撮影において、出演す