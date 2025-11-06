6日に説明会を開催日本サッカー協会（JFA）が11月6日、来年に迫った北中米ワールドカップ（W杯）でも着用する新ユニフォームを発表した。JFAの宮本恒靖会長は説明会で「第一印象はどうでしょうか」と記者に投げかけ、新ユニフォームへの想いを話した。今回の新ユニフォームのコンセプトは「HORIZON（ホライゾン」。日本語では水平線の意味を持つ。ユニフォーム中央に水平線をモチーフとした複数のグラフィックが施され、「SAMU