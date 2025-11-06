乃木坂46の公式YouTubeチャンネル「乃木坂配信中」にて、冠番組『乃木坂工事中』の放送10周年を記念したスペシャル生配信が6日21時より行われる。【写真】乃木坂46メンバーの“ハロウィン仮装”が話題人気キャラや制服姿に「破壊力すごい」「最強ビジュ」の声本配信は、11月1日から14日まで各チャンネルが日替わりで長尺コンテンツを公開する「YouTube おちゃのまスペシャル」の一環として実施されるもの。約3時間にわたっ