『M-1グランプリ2025』の決勝戦と敗者復活戦が、12月21日、それぞれ東京・六本木のテレビ朝日とEX THEATER ROPPONGIにて行われることが発表された。いずれもABCテレビ・テレビ朝日系にて生放送される。また準決勝は12月4日、昨年と同じく東京のNEW PIER HALLにて開催される。【写真】令和ロマンがコンビで記者会見に登場ちょんまげラーメンはラストイヤーへの思いを語る『M-1グランプリ2025』会見本日11月6日、東京での3回