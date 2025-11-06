歌手の山内惠介が６日、東京・丸の内の東京国際フォーラムＡホールで５大都市コンサートのファイナルを迎えた。デビュー２５周年の集大成になるツアーで、最新曲の「北の断崖」や、福岡の高校の先輩にあたる椎名林檎から楽曲提供を受けた「闇にご用心」など２６曲を披露。「デビュー当時より人の話を聞くようになりました」と成長ポイントを語りつつ「四半世紀の時の流れ、地震やコロナなどいろんなことを乗り越えながらいい形